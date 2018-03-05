Глава Верховного Суда объяснила, почему не смогла отказаться от государственной охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Глава Верховного Суда Валентина Данишевская объяснила, что не смогла отказаться от охраны после избрания на должность из-за того, что это закреплено в соответствующем законе. Об этом она заявила сегодня журналистам в Киеве во время перерыва в работе 15-го очередного съезда судей Украины, передает корреспондент УНН.
"В самый первый день, когда меня избрали на должность (председателя Верховного Суда - ред.), Я попыталась это сделать, отказаться от охраны. Тогда ко мне пришел генерал и сказал - Валентина Ивановна, охрана не зависит от вашего желания. Это норма закона", - сказала В.Данишевская.
Как сообщал УНН, в ВРП рассказали, сколько лет надо на создание службы судебной охраны.