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Голова УГКЦ: російська агресія спровокувала хвилю еміграції молоді з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Жертвами агресії РФ в Україні стали, перш за все, молоді українці, які захищають Батьківщину на Донбасі або змушені емігрувати. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву предстоятеля Української греко-католицької церкви, верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука під час Папського Синоду у Ватикані, передає УНН.

"Уже п’ятий рік Україна є жертвою військової агресії Російської Федерації. Саме молоді українці різних етнічних, мовних, культурних та релігійних приналежностей кожного дня гинуть за нашу Батьківщину, захищають її як справжні герої… Війна призвела до жахливої хвилі еміграції. Нині є мільйони українських іммігрантів, особливо у Центрально-Східній Європі; це, передусім, молодь", - заявив блаженніший Святослав.

При цьому він додав, що молода людина, яка пережила певне страждання, дивилася в очі смерті на полі бою чи рятувала від смерті цивільних людей під час бомбардування, здобула величезний життєвий досвід, розуміє ціну життя краще, аніж зарозумілий священик чи клептократичний політик.

Нагадаємо, на думку директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергія Ніколайчука, трудова міграція з України залишатиметься високою ще 2-3 роки, але в середньостроковій перспективі почне знижуватися.

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