Голова УГКЦ: російська агресія спровокувала хвилю еміграції молоді з України

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Жертвами агресії РФ в Україні стали, перш за все, молоді українці, які захищають Батьківщину на Донбасі або змушені емігрувати. Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на заяву предстоятеля Української греко-католицької церкви, верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шевчука під час Папського Синоду у Ватикані, передає УНН.