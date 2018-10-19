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Глава УГКЦ: российская агрессия спровоцировала волну эмиграции молодежи из Украины

Киев  •  УНН

 • 11104 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Жертвами агрессии РФ в Украине стали, прежде всего, молодые украинцы, которые защищают Родину на Донбассе или вынуждены эмигрировать. Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на заявление предстоятеля Украинской греко-католической церкви, верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава Шевчука во время Папского Синода в Ватикане, передает УНН.

"Уже пятый год Украина является жертвой военной агрессии Российской Федерации. Именно молодые украинцы различных этнических, языковых, культурных и религиозных принадлежностей каждый день гибнут за нашу Родину, защищают ее как настоящие герои ... Война привела к ужасной волне эмиграции. Сейчас есть миллионы украинских иммигрантов, особенно в Центральной и Восточной Европе, это, прежде всего, молодежь", - заявил блаженнейший Святослав.

При этом он добавил, что молодой человек, который пережил определенное страдания, смотрел в глаза смерти на поле боя или спасал от смерти гражданских лиц во время бомбежки, получил огромный жизненный опыт, понимает цену жизни лучше, чем высокомерный священник или клептократический политик.

Напомним, по мнению директора департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергея Николайчука, трудовая миграция из Украины будет оставаться высокой еще 2-3 года, но в среднесрочной перспективе начнет снижаться.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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