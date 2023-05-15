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Голова Тернопільської ОВА спростував фейк про наявність в області складів з боєприпасами з ураном

Голова Тернопільської ОВА спростував фейк про наявність в області складів з боєприпасами з ураном

Київ • УНН

 • 1376928 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. У соціальних мережах поширилася інформація, що у Тернополі начебто розміщений склад з боєприпасами зі збагаченим ураном. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш під час спільного брифінгу спростував цю інформацію, назвавши її "фейком", і додав, що під час ракетної атаки "жодні боєприпаси не взривалися", передає УНН.

Цитата

"Зараз у ЗМІ, на просторах Інтернету поширюється інформація про те, що у Тернополі склад з боєприпасами з бідним, збагаченим ураном. Це фейк... Я вам офіційно заявляю: жодні боєприпаси під час ракетної небезпеки не взривалися, (боєприпасів, - ред.) зі збагаченого, з бідного урану в Тернополі немає", - наголосив він.

Деталі

За його словами, цю інформацію розповсюджують росіяни, щоб посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

"Тому не розповсюджуйте цю інформацію, не допомагайте росіянам. На всіх сайтах вони будуть розповідати і кричати, що вони переможці", - додав він.

Нагадаємо

Унаслідок російських ракетних обстрілів Тернопільської області 13-14 травня постраждало двоє цивільних осіб, було пошкоджено складні приміщення, знищені дачний кооператив та комерційна структура. За фактом порушень правил ведення війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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