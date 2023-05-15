Глава Тернопольской ОГА опроверг фейк о наличии в области складов с боеприпасами с ураном

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"Сейчас в СМИ, на просторах Интернета распространяется информация о том, что в Тернополе склад с боеприпасами с бедным, обогащенным ураном. Это фейк... Я вам официально заявляю: никакие боеприпасы во время ракетной опасности не взорвались, (боеприпасов, - ред.) из обогащенного, из бедного урана в Тернополе нет", - подчеркнул он.

Детали

По его словам, эту информацию распространяют россияне, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию.

"Поэтому не распространяйте эту информацию, не помогайте россиянам. На всех сайтах они будут рассказывать и кричать, что они победители", - добавил он.

Напомним

В результате российских ракетных обстрелов Тернопольской области 13-14 мая пострадали двое гражданских лиц, были повреждены складские помещения, уничтожены дачный кооператив и коммерческая структура. По факту нарушений правил ведения войны правоохранители открыли уголовное производство.