Голова Сумської ВЦА повідомив про втрати в рядах Територіальної оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Сумській області за 5 березня є загиблі серед Територіальної оборони. Про це повідомив керівник Сумської ВЦА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Сьогодні, на жаль, є загиблі серед ТрО, було обстріляно автозаправну станції у Ровенському районі. Був вуличний бій і є один загиблий і два важкопоранених", - повідомив голова ВЦА.
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Крім того, Живицький повідомив про ситуацію в Сумах, де бомба влучила в котельню.
"Другу добу працюють енергетики після того, як було бомбардування критично важливих об’єктів. Сьогодні бомба влучила в котельню, що майже в центрі міста Сум, і третина міста залишилась бз опалення і без гарячої води", - повідомив голова ВЦА.
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