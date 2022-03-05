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Голова Сумської ВЦА повідомив про втрати в рядах Територіальної оборони

Голова Сумської ВЦА повідомив про втрати в рядах Територіальної оборони

Київ • УНН

 • 1027571 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Сумській області за 5 березня є загиблі серед Територіальної оборони. Про це повідомив керівник Сумської ВЦА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, на жаль, є загиблі серед ТрО, було обстріляно автозаправну станції у Ровенському районі. Був вуличний бій і є один загиблий і два важкопоранених", - повідомив голова ВЦА.

Додамо

Крім того, Живицький повідомив про ситуацію в Сумах, де бомба влучила в котельню.

"Другу добу працюють енергетики після того, як було бомбардування критично важливих об’єктів. Сьогодні бомба влучила в котельню, що майже в центрі міста Сум, і третина міста залишилась бз опалення і без гарячої води", - повідомив голова ВЦА.

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