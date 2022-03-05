Глава Сумской ВГА сообщил о потерях в рядах территориальной обороны

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"Сегодня, к сожалению, есть погибшие среди ТрО, было обстреляно автозаправочную станцию в Ровенском районе. Был уличный бой и есть один погибший и два тяжелораненых", - сообщил председатель ВЦА.

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Кроме того, Живицкий сообщил о ситуации в Сумах, где бомба попала в котельную.

"Вторые сутки работают энергетики после того, как была бомбардировка критически важных объектов. Сегодня бомба попала в котельную, что почти в центре города Сум, и треть города осталась бз отопления и без горячей воды", - сообщил председатель ВГА.

Ранее

В Сумской области российская авиация бомбит украинский город Ахтырку, разбомбили теплоэлектроцентраль.