Глава Сумской ВГА сообщил о потерях в рядах территориальной обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Сумской области за 5 марта есть погибшие среди Территориальной обороны. Об этом сообщил руководитель Сумской ВГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Сегодня, к сожалению, есть погибшие среди ТрО, было обстреляно автозаправочную станцию в Ровенском районе. Был уличный бой и есть один погибший и два тяжелораненых", - сообщил председатель ВЦА.
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Кроме того, Живицкий сообщил о ситуации в Сумах, где бомба попала в котельную.
"Вторые сутки работают энергетики после того, как была бомбардировка критически важных объектов. Сегодня бомба попала в котельную, что почти в центре города Сум, и треть города осталась бз отопления и без горячей воды", - сообщил председатель ВГА.
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