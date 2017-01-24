Голова СММ: цьогоріч зміниться концепція роботи членів патруля ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Цьогороку зміниться концепція роботи спостерігачів ОБСЄ. Про це заявив голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, посол Ертугрул Апакан на зустрічі з міністром України Степан Полторак, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
“Ми плануємо розширити географію роботи наших спостерігачів, збільшити присутність співробітників Місії в конфліктних зонах і працюємо над диверсифікацією діяльності”, — зазначив посол.
Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України і роботу Місії ОБСЄ. Міністр оборони України відзначив важливість співпраці зі Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ в Україні в умовах нестабільних змін безпеки середовища.
Також Степан Полторак наголосив, що діяльність ЗСУ спрямована на чітке дотримання вимог мінських домовленостей і виконання взятих Україною зобов’язань щодо врегулювання ситуації виключно політико-дипломатичним шляхом.
“Україна повністю підтримує позицію щодо вільного пересування співробітників Місії та безперешкодного доступу до об’єктів. Збройні сили України готові надавати підтримку і сприяння спостерігачам”, — підкреслив міністр оборони України.
Голова СММ ОБСЄ, посол Ертугрул Апакан подякував Міністерству оборони і військовослужбовцям Збройних сил за співпрацю та зазначив, що співробітники Місії відчувають підтримку і турботу.
Зокрема, він відзначив допомогу у забезпеченні безпеки Місії, а також — ефективну співпрацю із представниками української сторони у СЦКК.
“Передумова миру — це припинення вогню. Головна мета роботи нашої Місії — це встановлення миру на Донбасі, — наголосив пан Апакан. — Налагоджена комунікація з українськими військовими має велике значення для роботи спостерігачів на Донбасі”, — додав посол.
Нагадаємо, сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не змогла отримати доступ до ділянки розведення сил у Золотому Луганської області через замінування частини дороги.