Председатель СММ: в этом году изменится концепция работы членов патруля ОБСЕ

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КИЕВ. 24 января. УНН. В этом году изменится концепция работы наблюдателей ОБСЕ. Об этом заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Эртугрул Апакан на встрече с министром Украины Степаном Полтораком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Мы планируем расширить географию работы наших наблюдателей, увеличить присутствие сотрудников Миссии в конфликтных зонах и работаем над диверсификацией деятельности", - отметил посол.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и работу Миссии ОБСЕ. Министр обороны Украины отметил важность сотрудничества со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине в условиях нестабильных изменений безопасности среды.

Также Степан Полторак отметил, что деятельность ВСУ направлена ​​на четкое соблюдение требований минских договоренностей и выполнения взятых Украиной обязательств по урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическим путем.

"Украина полностью поддерживает позицию относительно свободного передвижения сотрудников Миссии и беспрепятственного доступа к объектам. Вооруженные силы Украины готовы оказывать поддержку и содействие наблюдателям", - подчеркнул министр обороны Украины.

Председатель СММ ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан поблагодарил Министерство обороны и военнослужащих Вооруженных сил за сотрудничество и отметил, что сотрудники Миссии чувствуют поддержку и заботу.

В частности, он отметил помощь в обеспечении безопасности Миссии, а также - эффективное сотрудничество с представителями украинской стороны в СЦКК.

"Предпосылка мира - это прекращение огня. Главная цель работы нашей Миссии - это установление мира на Донбассе, - отметил господин Апакан. - Налаженная коммуникация с украинскими военными имеет большое значение для работы наблюдателей на Донбассе", - добавил посол.

Напомним, сегодня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к участку разведения сил в Золотом Луганской области из-за заминирования части дороги.

Украинские Национальные Новости

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