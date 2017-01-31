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Голова СММ ОБСЄ закликав негайно припинити вогонь в районі Авдіївки

Голова СММ ОБСЄ закликав негайно припинити вогонь в районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 7426 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан закликав до негайного припинення бойових дій в районі Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт. Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Facebook, передає УНН.

"Ескалація в районі викликає серйозну занепокоєність, пов'язану з цивільним населенням, яке сильно страждає. Насильство в такому масштабі, включаючи втрати життя, є неприйнятним і захист цивільних осіб має мати першорядне значення", - сказав він.

Е.Апакан зазначив, що СММ повідомили про жертви серед цивільного населення і вони спостерігали за завдану шкоду цивільним будинкам та інфраструктурі.

У СММ ОБСЄ додали, що трикутник Авдіївка-Ясинувата-донецький аеропорт вже давно в центрі бойових дій.

СММ ОБСЄ зафіксували в тому районі тисячі порушень режиму припинення вогню щоденно, в тому числі з використанням заборонених видів зброї, що є серйозним погіршенням і порушенням Мінських угод.

"Апакан закликав сторони негайно припинити вогонь і вивести зброю за межі узгоджених ліній. Він закликав сторони приділяти пріоритетну увагу захисту цивільного населення. Голова СММ додав, що вкрай важливо, щоб СММ ОБСЄ надали негайний, безпечний і безперешкодний доступ до тієї ділянки, щоб забезпечити перевірку дотримання зобов'язань сторін про припинення вогню і виведення зброї", - додали в СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 31 січня, засідання щодо ситуації в Авдіївці.

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