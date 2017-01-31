Председатель СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан призвал к немедленному прекращению боевых действий в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook, передает УНН.
"Эскалация в районе вызывает серьезную озабоченность, связанную с гражданским населением, которое сильно страдает. Насилие в таком масштабе, включая потери жизни, является неприемлемым и защита гражданских лиц должна иметь первостепенное значение", - сказал он.
Э.Апакан отметил, что СММ сообщили о жертвах среди гражданского населения и они наблюдали за причиненный ущерб гражданским зданиям и инфраструктуре.
В СММ ОБСЕ добавили, что треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт уже давно в центре боевых действий.
СММ ОБСЕ зафиксировали в этом районе тысячи нарушений режима прекращения огня ежедневно, в том числе с использованием запрещенных видов оружия, что является серьезным ухудшением и нарушением Минских соглашений.
"Апакан призвал стороны немедленно прекратить огонь и вывести оружие за пределы согласованных линий. Он призвал стороны уделять приоритетное внимание защите гражданского населения. Председатель СММ добавил, что крайне важно, чтобы СММ ОБСЕ предоставили немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к тому участку, чтобы обеспечить проверку соблюдение обязательств сторон о прекращении огня и вывода оружия ", - добавили в СММ ОБСЕ.
Как сообщал УНН, постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 31 января, заседание по ситуации в Авдеевке .