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Председатель СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки

Председатель СММ ОБСЕ призвал немедленно прекратить огонь в районе Авдеевки

Киев • УНН

 • 7424 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан призвал к немедленному прекращению боевых действий в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Facebook, передает УНН.

"Эскалация в районе вызывает серьезную озабоченность, связанную с гражданским населением, которое сильно страдает. Насилие в таком масштабе, включая потери жизни, является неприемлемым и защита гражданских лиц   должна иметь первостепенное значение", - сказал он.

Э.Апакан отметил, что СММ сообщили о жертвах среди гражданского населения и они наблюдали за причиненный ущерб гражданским зданиям и инфраструктуре.

В СММ ОБСЕ добавили, что треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт уже давно в центре боевых действий.

СММ ОБСЕ зафиксировали в этом районе тысячи нарушений режима прекращения огня ежедневно, в том числе с использованием запрещенных видов оружия, что является серьезным ухудшением и нарушением Минских соглашений.

"Апакан призвал стороны немедленно прекратить огонь и вывести оружие за пределы согласованных линий. Он призвал стороны уделять приоритетное внимание защите гражданского населения. Председатель СММ добавил, что крайне важно, чтобы СММ ОБСЕ предоставили немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к тому участку, чтобы обеспечить проверку соблюдение обязательств сторон о прекращении огня и вывода оружия ", - добавили в СММ ОБСЕ.

Как сообщал УНН, постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 31 января, заседание по ситуации в Авдеевке .

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