Голова селищної ради на Одещині вимагав у підприємця 300 дол. хабара

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Одещині поліція затримала 59-річного голову однієї з сільрад Одеської області, який за 300 доларів хабара обіцяв підписати договір оренди нежитлового приміщення. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Оперативники Управління захисту економіки в Одеській області спільно зі слідчими одеської поліції затримали чоловіка під час отримання 300 доларів хабара.

Голова сільради запропонував приватному підприємцю підписати договір оренди нежитлового приміщення для відкриття магазину. В обмін — вимагав від підприємця хабар. Чоловік був вимушений погодитись на такі умови, після чого звернувся до працівників поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.

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