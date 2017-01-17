Поселковый голова в Одесской области требовал у предпринимателя 300 долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Одесской области полиция задержала 59-летнего голову одного из сельсоветов Одесской области, который за 300 долларов взятки обещал подписать договор аренды нежилого помещения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Оперативники Управления защиты экономики в Одесской области совместно со следователями одесской полиции задержали мужчину при получении 300 долларов взятки.
Сельский голова предложил частному предпринимателю подписать договор аренды нежилого помещения для открытия магазина. В обмен - требовал от предпринимателя взятку. Мужчина был вынужден согласиться на такие условия, после чего обратился к работникам полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.