Голова САП заявив про необхідність перевірки інформації щодо родинного бізнесу нардепа С.Рибалки у РФ

“Цю інформацію я вперше чую, і якщо там є підстави вважати, що є якійсь злочин корупційної спрямованості, який підслідний Національному антикорупційному бюро, то звичайно, що НАБУ і прокуратура, як орган, який наглядає за НАБУ, будуть здійснювати всі заходи, які передбачені законом для перевірки тих чи інших даних. Тобто, ця інформація для мене зараз нова, враховуючи те, що нічого не перевірене, ми нічого не можемо стверджувати. Але якщо така інформація є, звичайно, що вона потребує проведення певних перевірочних заходів”, — сказав Н.Холодницький.

Як повідомляв УНН, у C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.