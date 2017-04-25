Председатель САП заявил о необходимости проверки информации о семейном бизнесе нардепа С.Рыбалки в РФ

"Эту информацию я впервые слышу, и если там есть основания полагать, что есть какое-то преступление коррупционной направленности, которое подследственно Национальному антикоррупционному бюро, то конечно, что НАБУ и прокуратура, как орган, который следит за НАБУ, будут осуществлять все мероприятия, которые предусмотрены законом для проверки тех или иных данных. То есть, эта информация для меня сейчас новая, учитывая то, что ничего не проверенно, мы ничего не можем утверждать. Но если такая информация есть, конечно, что она требует проведения определенных проверочных мероприятий", - сказал Н.Холодницкий.

Как сообщал УНН, в C.Рыбалки журналисты обнаружили завод в Липецке.