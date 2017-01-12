Голова розвідки США заявив про непричетність до "компромату" на Д.Трампа

Голова розвідки США також повідомив, що в середу ввечері обговорював з Д.Трампом витік у ЗМІ деталей секретного брифінгу розвідки, присвяченого російським хакерським атакам, який був проведений для обраного президента в минулу п'ятницю.

"Я підкреслив, що цей документ не є продуктом розвідувального співтовариства США, і що я не вірю, що ці витоки відбувалися від національної розвідки", - заявив Дж.Клеппер.

Він повідомив, що завірив Д.Трампа в тому, що розвідслужби "не приходили до висновку, що інформація в цьому документі є достовірною, і ми не спиралися на нього в наших висновках".

"Я висловив глибоке занепокоєння у зв'язку з витоками, що з'явилися в пресі, і ми обидва погодилися, що вони носять вкрай згубний характер і завдають шкоди нашій національній безпеці", - йсказав Дж.Клеппер.

Він назвав документ, що містить звинувачення непристойного характеру, "документом приватної компанії, що працює в сфері безпеки", який в останні місяці циркулював серед журналістів, законодавців і співробітників апарату конгресу США ще до того, як про нього дізналося розвідувальне співтовариство.

У той же час Дж.Клеппер підтримав включення цього досьє в доповідь розвідки про ймовірні російські хакерські атаки в період виборів, представлений Д.Трампу в п'ятницю. "Наш обов'язок - надати людям, що визначає політику, найповнішу картину з усіх питань, які можуть вплинути на національну безпеку", - зазначив він.

Розмова відбулася після того, як Д.Трамп в середу виступив з новою критикою розвідслужб США, заявивши, що їх практика нагадує становище в нацистській Німеччині.

Обраний президент США заявив, що витоки з національної розвідки привели до того, що деякі американські ЗМІ публікують необґрунтовані твердження.

"Я думаю, що це ганьба - ганьба, що розвідслужби розглядають інформацію, яка є настільки помилковою і вигаданою. Це ганьба. І скажу ось що: такими речами могли займатися і займалися в нацистській Німеччині", - заявив Д.Трамп.

Раніше телекомпанія CNN повідомила, що у російських спецслужб нібито є компромат на Д.Трампа.