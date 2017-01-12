Глава разведки США заявил о непричастности к "компромату" на Д.Трампа

Глава разведки США также сообщил, что в среду вечером обсуждал с Д.Трампом утечку в СМИ деталей секретного брифинга разведки, посвященного российским хакерским атакам, который был проведен для избранного президента в минувшую пятницу.

"Я подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведывательного сообщества США, и я не верю, что эти утечки происходили от национальной разведки", - заявил Дж.Клэппер.

Он сообщил, что заверил Д.Трампа в том, что разведслужбы "не приходили к выводу, что информация в этом документе является достоверной, и мы не опирались на него в наших выводах".

"Я выразил глубокую обеспокоенность в связи с утечками, появившимися в прессе, и мы оба согласились, что они носят крайне пагубный характер и наносят ущерб нашей национальной безопасности", - сказал Дж.Клэппер.

Он назвал документ, содержащий обвинения непристойного характера, "документом частной компании, работающей в сфере безопасности", который в последние месяцы циркулировал среди журналистов, законодателей и сотрудников аппарата конгресса США еще до того, как о нем узнало разведывательное сообщество.

В то же время Дж.Клэппер поддержал включение этого досье в доклад разведки о возможных российских хакерских атаках в период выборов, представленный Д.Трампу в пятницу. "Наша обязанность - предоставить людям, определяющим политику, полную картину по всем вопросам, которые могут повлиять на национальную безопасность", - отметил он.

Разговор состоялся после того, как Д.Трамп в среду выступил с новой критикой разведслужб США, заявив, что их практика напоминает положение в нацистской Германии.

Избранный президент США заявил, что утечки из национальной разведки привели к тому, что некоторые американские СМИ публикуют необоснованные утверждения.

"Я думаю, что это позор - позор, что разведслужбы рассматривают информацию, которая настолько ошибочная и выдуманная. Это позор. И скажу вот что: такими вещами могли заниматься и занимались в нацистской Германии", - заявил Д.Трамп.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.