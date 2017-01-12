Глава разведки США заявил о непричастности к "компромату" на Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер отмежевался от опубликованного документа, из которого следовало, что российская разведка якобы имеет компрометирующие материалы на избранного президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Глава разведки США также сообщил, что в среду вечером обсуждал с Д.Трампом утечку в СМИ деталей секретного брифинга разведки, посвященного российским хакерским атакам, который был проведен для избранного президента в минувшую пятницу.
"Я подчеркнул, что этот документ не является продуктом разведывательного сообщества США, и я не верю, что эти утечки происходили от национальной разведки", - заявил Дж.Клэппер.
Он сообщил, что заверил Д.Трампа в том, что разведслужбы "не приходили к выводу, что информация в этом документе является достоверной, и мы не опирались на него в наших выводах".
"Я выразил глубокую обеспокоенность в связи с утечками, появившимися в прессе, и мы оба согласились, что они носят крайне пагубный характер и наносят ущерб нашей национальной безопасности", - сказал Дж.Клэппер.
Он назвал документ, содержащий обвинения непристойного характера, "документом частной компании, работающей в сфере безопасности", который в последние месяцы циркулировал среди журналистов, законодателей и сотрудников аппарата конгресса США еще до того, как о нем узнало разведывательное сообщество.
В то же время Дж.Клэппер поддержал включение этого досье в доклад разведки о возможных российских хакерских атаках в период выборов, представленный Д.Трампу в пятницу. "Наша обязанность - предоставить людям, определяющим политику, полную картину по всем вопросам, которые могут повлиять на национальную безопасность", - отметил он.
Разговор состоялся после того, как Д.Трамп в среду выступил с новой критикой разведслужб США, заявив, что их практика напоминает положение в нацистской Германии.
Избранный президент США заявил, что утечки из национальной разведки привели к тому, что некоторые американские СМИ публикуют необоснованные утверждения.
"Я думаю, что это позор - позор, что разведслужбы рассматривают информацию, которая настолько ошибочная и выдуманная. Это позор. И скажу вот что: такими вещами могли заниматься и занимались в нацистской Германии", - заявил Д.Трамп.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.