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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Голова розвідки путіна розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ

Голова розвідки путіна розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ

Київ • УНН

 • 1249684 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голова російської зовнішньої розвідки сергій наришкін заявив в інтерв'ю, опублікованому в середу, що він обговорював ядерні питання та Україну на зустрічі на початку цього місяця з директором Центрального розвідувального управління США Вільямом Бернсом, пише УНН.

Раніше

Двоє високопосадовців зустрілися в Туреччині 14 листопада, що стало найвищим особистим контактом між двома сторонами, відколи росія вторглася в Україну в лютому.

росія раніше не коментувала те, що обговорювалося, заявивши, що тема "делікатна". Вашингтон зі свого боку заявив, що Бернс попередив про наслідки будь-якого застосування росією ядерної зброї.

Елізабет Руд, тимчасовий повірений у справах посольства США в Москві, заявила цього тижня російському інформаційному агентству, що Бернс "ні про що не вів переговорів і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні".

Цитата

наришкін повідомив росЗМІ: "Зі свого боку, я підтверджую заяву пані Руд. Додатково можу зазначити, що найчастіше вживаними словами на цій зустрічі були "стратегічна стабільність", "ядерна безпека", "Україна" та "київський режим".

Він також підтвердив коментарі Руд про те, що дві країни мають канал для управління ризиками і що, якщо виникне потреба в ще одній такій розмові, вона може відбутися.

Українські Національні Новини

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