Голова розвідки путіна розповів, нащо зустрічався з директором ЦРУ

Раніше

Двоє високопосадовців зустрілися в Туреччині 14 листопада, що стало найвищим особистим контактом між двома сторонами, відколи росія вторглася в Україну в лютому.

росія раніше не коментувала те, що обговорювалося, заявивши, що тема "делікатна". Вашингтон зі свого боку заявив, що Бернс попередив про наслідки будь-якого застосування росією ядерної зброї.

Елізабет Руд, тимчасовий повірений у справах посольства США в Москві, заявила цього тижня російському інформаційному агентству, що Бернс "ні про що не вів переговорів і не обговорював врегулювання конфлікту в Україні".

Цитата

наришкін повідомив росЗМІ: "Зі свого боку, я підтверджую заяву пані Руд. Додатково можу зазначити, що найчастіше вживаними словами на цій зустрічі були "стратегічна стабільність", "ядерна безпека", "Україна" та "київський режим".

Він також підтвердив коментарі Руд про те, що дві країни мають канал для управління ризиками і що, якщо виникне потреба в ще одній такій розмові, вона може відбутися.