Ранее

Двое высокопоставленных чиновников встретились в Турции 14 ноября, что стало самым высоким личным контактом между двумя сторонами, с тех пор как россия вторглась в Украину в феврале.

россия ранее не комментировала то, что обсуждалось, заявив, что тема "деликатна". Вашингтон со своей стороны заявил, что Бернс предупредил о последствиях какого-либо применения россией ядерного оружия.

Элизабет Руд, временный поверенный в делах посольства США в Москве, заявила на этой неделе российскому информационному агентству, что Бернс "ни о чем не вел переговоры и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине".

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нарышкин сообщил росСМИ: "Со своей стороны, я подтверждаю заявление госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что чаще всего употребляемыми словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим".

Он также подтвердил комментарии Руд о том, что две страны имеют канал для управления рисками и что, если потребуется еще один такой разговор, он может состояться.