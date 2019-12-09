Голова постійної делегації ПАРЄ переконана, що мир на Донбасі потрібен і Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Мир на сході України потрібен не лише Україні, а також іншим країнам “нормандської четвірки”, у першу чергу це стосується Росії. Таку позицію у Facebook висловила голова постійної делегації ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
“Ми вважаємо, що лише в рамках наших законних вимог, як проведення виборів до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО українською ЦВК, роззброєння бойовиків, правосуддя для підозрюваних у воєнних злочинах, — мирний процес реально можливий. Я переконана, що мир на сході України потрібен також і іншим країнам „нормандської четвірки“. Перш за все, це стосується Росії”, — зазначила Ясько.
За її словами, під час зустрічі в Парижі українська делегація хоче пояснити Путіну та його команді, що українська влада і український народ мають цінності, якими не готові поступатися.
“Наше завдання — перевести боротьбу за наші території та наших людей за стіл переговорів і виграти цю боротьбу”, — написала Ясько.
Також вона зазначила, що українська делегація очікує на чесну розмову і готова до найгостріших запитань від Макрона, Меркель і Путіна. Такі ж запитання вони почують і від України.
“Ми всі чекаємо від Парижа результат, який матиме підтримку більшості українців. Президент Зеленський гарантує, що проінформує суспільство про результати переговорів і буде чесним у своїх намірах та діях. Цього ж ми очікуємо й від інакших учасників зустрічі”, — підсумувала Ясько.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі.