Гольова передача Зінченка допомогла “Манчестер Сіті” обіграти “Арсенал”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У чвертьфінальному матчі Кубку англійської ліги-2020/2021 “Манчестер Сіті” футболіста національної збірної України Олександра Зінченка в Лондоні зустрічався з “Арсеналом”, передає УНН.
Українець вийшов на поле у стартовому складі “Містян”, відзначився гольовим пасом на Габріеля Жезуса вже на 3-й хвилині баталії. Загалом наш земляк відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 4:1.
Голи у переможців також забивали Марез, Фоден і Лапорт.
Примітно, що свого суперника по півфіналу турніру підопічні Хосепа Гвардіоли дізнаються 23-го грудня пізно ввечері.
Додамо, в іншій грі “Ньюкасл” поступився “Брентфорду” — 0:1.