Гольова передача Зінченка допомогла “Манчестер Сіті” обіграти “Арсенал”

Українець вийшов на поле у стартовому складі “Містян”, відзначився гольовим пасом на Габріеля Жезуса вже на 3-й хвилині баталії. Загалом наш земляк відіграв повний поєдинок, що закінчився перемогою його команди з рахунком 4:1.

Голи у переможців також забивали Марез, Фоден і Лапорт.

Примітно, що свого суперника по півфіналу турніру підопічні Хосепа Гвардіоли дізнаються 23-го грудня пізно ввечері.

Додамо, в іншій грі “Ньюкасл” поступився “Брентфорду” — 0:1.