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Голевая передача Зинченко помогла "Манчестер Сити" обыграть "Арсенал"

Киев • УНН

 • 13876 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В четвертьфинальном матче Кубка английской лиги-2020/2021 “Манчестер Сити” футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко в Лондоне встречался с “Арсеналом”, передает УНН.

Голевая передача Зинченко помогла "Манчестер Сити" обыграть "Арсенал"

Украинец вышел на поле в стартовом составе “горожан”, отличился голевым пасом на Габриэля Жезуса уже на 3-й минуте баталии. В общем наш земляк сыграл полный поединок, закончившийся победой его команды со счетом 4:1.

Голы у победителей также забивали Марез, Фоден и Лапорт.

Примечательно, что своего соперника по полуфиналу турнира подопечные Хосепа Гвардиолы узнают 23-го декабря поздно вечером.

Добавим, в другой игре “Ньюкасл” уступил “Брентфорду” — 0:1.

Украинские Национальные Новости

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