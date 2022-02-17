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The Washington Post

Голова Пентагону: США не бачать відведення сил РФ, навпаки деякі з них ближче до кордону

Голова Пентагону: США не бачать відведення сил РФ, навпаки деякі з них ближче до кордону

Київ • УНН

 • 16455 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сполучені Штати фіксують, що деякі з російських військ ближче до кордонів України, а Росія залучає більше бойових літаків, поповнює запаси крові, заявив у четвер під час брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін, відкидаючи заяви Москви про відведення військ, пише УНН.

Цитата:

"Росіяни кажуть, що вони виводять частину цих сил зараз, коли навчання завершено. Але ми цього не бачимо. Навпаки, ми бачимо, як вони додають (сили - ред.) до понад 150 000 військових, яких вони вже мають… на цьому кордоні, навіть за останні кілька днів", - сказав Остін.

"Ми бачимо, що деякі з цих військ ближче до кордону. Ми бачимо, як вони літають на більшій кількості бойової та допоміжної авіації, ми бачимо, як вони відточують свою бойову готовність у Чорному морі, ми навіть бачимо, як вони поповнюють свої запаси крові", - вів далі голова Пентагону.

З його слів, не так давно він і сам був солдатом, і "не з чуток" знає, що "такі речі не робляться без причини" "І ви, звичайно, не робите їх, якщо збираєтесь зібрати речі і повернутися додому", - сказав він.

Контекст

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

Утім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.

17 лютого у НАТО заявили, що поки що не спостерігають жодних ознак відведення російських військ від кордонів України чи деескалації, і нарощування потенціалу Росії, схоже, продовжується.

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