Голова парламенту Венесуели закликав ЄС ввести санкції проти уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Голова Національної асамблеї Венесуели Хуліо Борхес закликав ЄС ввести санкції проти уряду президента країни Ніколаса Мадуро, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
“Обмежувальні заходи повинні бути прийняті у відношенні до тих, хто порушує права людини”, — заявив Х.Борхес у середу, 31 травня, на зустрічі з головою Європарламенту Антоніо Таяні в Брюсселі.
На сайті Національної асамблеї Венесуели йдеться про те, що Європарламент вивчить можливість введення індивідуальних санкцій проти чиновників, які причетні до порушень прав людини під час розгону демонстрацій.
Як повідомляв УНН, влада Венесуели затримала 2,97 тис. осіб під час протестів, що розпочались в країні ще з 1 квітня. Про це повідомив виконавчий директор неурядової організації (НУО) “Венесуельський кримінальний форум” Альфредо Ромеро.