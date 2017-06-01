Председатель парламента Венесуэлы призвал ЕС ввести санкции против правительства

“Ограничительные меры должны быть приняты в отношении тех, кто нарушает права человека”, — заявил Х.Борхес в среду, 31 мая, на встрече с председателем Европарламента Антонио Таяни в Брюсселе.

На сайте Национальной ассамблеи Венесуэлы говорится, что Европарламент изучит возможность введения индивидуальных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека во время разгона демонстраций.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы с атримала 2,97 тыс. Человек во время протестов, которые начались в стране еще с 1 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации (НПО) “Венесуэльский уголовный форум” Альфредо Ромеро.