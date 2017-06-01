Председатель парламента Венесуэлы призвал ЕС ввести санкции против правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес призвал ЕС ввести санкции против правительства президента страны Николаса Мадуро, передает УНН со ссылкой на “Deutsche Welle” .
“Ограничительные меры должны быть приняты в отношении тех, кто нарушает права человека”, — заявил Х.Борхес в среду, 31 мая, на встрече с председателем Европарламента Антонио Таяни в Брюсселе.
На сайте Национальной ассамблеи Венесуэлы говорится, что Европарламент изучит возможность введения индивидуальных санкций против чиновников, причастных к нарушениям прав человека во время разгона демонстраций.
Как сообщал УНН, власти Венесуэлы с атримала 2,97 тыс. Человек во время протестов, которые начались в стране еще с 1 апреля. Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации (НПО) “Венесуэльский уголовный форум” Альфредо Ромеро.