Голова ОБСЄ: Україна в пріоритеті для всіх членів організації

"Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, посол Ертугрул Апакан, привітав сьогоднішній візит на Донеччину нового голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца, в супроводі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Приїхавши в цей регіон, побачивши все на власні очі та поспілкувавшись з людьми, які постраждали від конфлікту, голова ОБСЄ заявив, що Україна залишається в пріоритеті для всіх 57 країн-членів ОБСЄ та підкріпив це зобов’язанням докласти зусиль для вирішення кризи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц відвідали контрольно-пропускний пункт в’їзду/виїзду "Пищевик" на Донеччині.

Раніше П.Клімкін та С.Курц відвідали Виноградне та Маріуполь.