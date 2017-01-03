Председатель ОБСЕ: Украина в приоритете для всех членов организации

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, посол Эртугрул Апакан, приветствовал сегодняшний визит в Донецкую область нового председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца, в сопровождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Приехав в этот регион, увидев все собственными глазами и пообщавшись с людьми, пострадавшими от конфликта, председатель ОБСЕ заявил, что Украина остается в приоритете для всех 57 стран-членов ОБСЕ и подкрепил это обязательством сделать все для разрешения кризиса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его австрийский коллега, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Пищевик" в Донецкой области.

Ранее П.Климкин и С.Курц посетили Виноградное и Мариуполь.