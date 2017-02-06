Голова ОБСЄ: ситуація в Авдіївці залишається напруженою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ситуація в Авдіївці залишається напруженою і за нею потрібно уважно стежити. Про це заявив діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастьян Курц у Twitter, передає УНН.
"Відновлення електропостачання і водопостачання в Авдіївці можна очікувати найближчим часом. Дякую спостерігачам ОБСЄ за вашу ключову роль. Ситуація залишається напруженою і за нею потрібно уважно стежити", - зазначив він.
Нагадаємо, 6 лютого до централізованого електропостачання підключили всіх жителів Авдіївки.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки з 29 січня спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.