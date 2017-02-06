Глава ОБСЕ: ситуация в Авдеевке остается напряженной

"Восстановления электроснабжения и водоснабжения в Авдеевке можно ожидать в ближайшее время. Спасибо наблюдателям ОБСЕ за вашу ключевую роль. Ситуация остается напряженной и за ней нужно внимательно следить", - отметил он.

Напомним, 6 февраля к централизованному электроснабжению подключили всех жителей Авдеевки.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки с 29 января наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.