Голова ОБСЄ допустив зняття санкцій з РФ

"Зняття економічних обмежувальних заходів ЄС проти Росії пов'язано з повним виконанням мінських угод. Так як до цих пір було мало прогресу щодо їх виконання, санкції недавно були продовжені до кінця липня 2017 року. З моєї точки зору, в разі відчутного прогресу по мінським угодами, треба обговорювати поступове зняття цих заходів. Однак це не стосується санкцій, введених у відповідь на незаконне приєднання Криму", - сказав С.Курц.

Як повідомляв УНН, повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернст Райхел під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим заявив, що не може бути і мови щодо пом’якшення проти РФ, оскільки Росія не дотримується Мінських домовленостей".