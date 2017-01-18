Председатель ОБСЕ допустил снятие санкций с РФ

"Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого прогресса по минским соглашениями, надо обсуждать постепенное снятие этих мероприятий. Однако это не касается санкций, введенных в ответ на незаконное присоединение Крыма", - сказал С.Курц.

Как сообщал УНН, полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым заявил, что не может быть и речи о смягчении против РФ, поскольку Россия не придерживается Минских договоренностей".