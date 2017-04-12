Голова НКРЕКП заявив, що його відставка вже затверджена
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявив, що його відставка вже затверджена. Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
“Щодо своєї відставки, хочу доповісти — вона вже затверджена... Я знаю, що я звільнений відповідно до указу Президента. Це рішення вже є прийнятим”, — заявив Д.Вовк.
Нагадаємо, НКРЕКП скасувала своє рішення про запровадження абонплати за газ.
Як повідомляв УНН, за словами народного депутата Борислава Розенблата, до 26 травня буде змінено склад Національної комісії регулювання енергетики.
Раніше, Прем’єр-міністр України Володимр Гройсман заявляв про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, потребує переформатування.