Председатель НКРЭКУ заявил, что его отставка уже утверждена
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что его отставка уже утверждена. Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УНН.
"О своей отставки, хочу доложить - она уже утверждена ... Я знаю, что я уволен в соответствии с указом Президента. Это решение уже является принятым", - заявил Д.Вовк.
Напомним, НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за газ.
Как сообщал УНН, по словам народного депутата Борислава Розенблатта, до 26 мая будет изменен состав Национальной комиссии регулирования энергетики.
Ранее, Премьер-министр Украины Володимр Гройсман заявлял о том, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, требует переформатирования.