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Голова Нацбанку вимагала закритий режим для звіту в Комітеті ВР - нардеп

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 • 7274 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева готова звітувати у профільному Комітеті ВР лише у закритому режимі. Про це у коментарі УНН сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Максим Поляков.

“На засіданні Комітету у листопаді Гонтарева була готова звітувати лише у закритому режимі. Зараз вона взагалі не з’являється, бо сказати немає чого, вона боїться публічного дискутування і тих питань та аналітики, які є”, — наголосив він.

М.Поляков повідомив, що Комітет вніс на розгляд законопроект, згідно з яким повноваження щодо визнання банків неплатоспроможним переходить від правління НБУ до Ради Національного банку.

“Комітет рекомендував на перше читання законопроект щодо виведення банків з ринку, де буде чітко виписано що можна і яким чином. Він також передбачає передачу повноваження з правління Національного банку до Ради Національного банку”, — зауважив М.Поляков.

Зважаючи на ситуацію з банком “Михайлівський”, керівництво НБУ має понести кримінальну відповідальність, вважає нардеп.

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