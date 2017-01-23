Глава Нацбанка требовала закрытый режим для отчета в Комитете ВР - нардеп

"На заседании Комитета в ноябре Гонтарева была готова отчитываться только в закрытом режиме. Сейчас она вообще не появляется, потому что сказать нечего, она боится публичного дискутирования и тех вопросов и аналитики, которые есть", - подчеркнул он.

М.Поляков сообщил, что Комитет внес на рассмотрение законопроект, согласно которому полномочия по признанию банков неплатежеспособным переходят от правления НБУ Совету Национального банка.

"Комитет рекомендовал на первое чтение законопроект о выводе банков с рынка, где будет четко прописано что можно и каким образом. Он также предусматривает передачу полномочий из правления Национального банка в Совет Национального банка", - отметил М.Поляков.

Учитывая ситуацию с банком "Михайловский", руководство НБУ должно понести уголовную ответственность, считает нардеп.