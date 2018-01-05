Голова МЗС Туреччини виступив за перезавантаження у відносинах Берліна та Анкари

“Обидві сторони зацікавлені в перезавантаженні двосторонніх відносин, оскільки ми живемо за часів, сповнених викликів”, — вважає він. “Було б розумно продовжувати наші зв’язки в дусі дружби і співробітництва, як і було протягом 300 років”, — зазначив міністр. “Потрібно створити нові рамки для взаєморозуміння”, — додав політик.

По-перше, за словами Чавушоглу, і Берлін, і Анкара мають розглядати один одного як “рівноправних партнерів”. Крім того, слід вести довірчий діалог на всіх рівнях, тому що “дистанційна дипломатія не підходить” для поліпшення ситуації. По-третє, турецький міністр запропонував відмовитися від “популістських і егоцентричних” заяв, націлених на внутрішнє споживання, на користь “прагматичних підходів”.

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Четвертий пункт міністр назвав найважливішим. За його словами, ФРН і Туреччині слід керуватися співпереживанням один одному при вибудовуванні відносин.

“Ми думаємо, що травму, яка була нанесена нашому населенню внаслідок спроби перевороту 15 липня 2016 року, тут (тобто в Німеччині) не до кінця усвідомлюють. Від наших німецьких друзів ми очікуємо, що вони будуть краще розуміти ситуацію, в якій в даний час знаходиться Туреччина”, - зазначив Чавушоглу.

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Міністр сказав, що є “істотний потенціал” в економічній співпраці Берліна та Анкари. “Туреччина в найближчі десять років буде реалізовувати великі інфраструктурні проекти в таких областях, як транспорт та енергетика”, — зазначив глава турецької дипломатії. Крім того він нагадав про сповільнений на тлі розбіжностей процес зближення його країни з Європейським союзом: “Подолання штилю в процесі нашого вступу в ЄС відповідає інтересам усіх сторін”.

Чавушоглу торкнувся також теми арешту на території Туреччини громадян ФРН, які підозрюються в причетності до тероризму. Берлін піддавав затримання жорсткій критиці. “З точки зору політики ми робимо все можливе для того, щоб прискорити юридичні процедури”, — зазначив з цього приводу міністр.

Нагадуємо, Туреччина звинуватила президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в підтримці антиурядових демонстрацій в Ірані.