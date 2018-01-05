Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 31184 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 73902 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 94628 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 108411 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 130091 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 153265 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 117541 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137368 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188992 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288757 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 148871 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58074 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 219918 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 48971 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 163711 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 164792 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 221023 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 433762 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 388633 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 473368 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 21884 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 22054 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 31445 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 49718 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58777 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

Киев • УНН

 • 8317 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил список из четырех пунктов для улучшения отношений с ФРГ. Данные пункты перечислены в газетах, принадлежащих немецкой медиа-группе Funke, информирует УНН со ссылкой на одну из газет медиагруппы B.Z.

Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

“Обе стороны заинтересованы в перезагрузке двусторонних отношений, поскольку мы живем во времена, полные вызовов”, — считает он. “Было бы разумно продолжать наши связи в духе дружбы и сотрудничества, как и было на протяжении 300 лет”, — отметил министр. “Нужно создать новые рамки для взаимопонимания”, — добавил политик.

Во-первых, по словам Чавушоглу, и Берлин, и Анкара должны рассматривать друг друга как “равноправных партнеров”. Кроме того, следует вести доверительный диалог на всех уровнях, потому что “дистанционная дипломатия не подходит” для улучшения ситуации. В-третьих, турецкий министр предложил отказаться от “популистских и эгоцентричных” заявлений, нацеленных на внутреннее потребление, в пользу “прагматических подходов”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США в Турции полностью возобновит выдачу виз

Четвертый пункт министр назвал важным. По его словам, ФРГ и Турции следует руководствоваться сопереживанием друг другу при выстраивании отношений.

“Мы думаем, что травму, которая была нанесена нашему населению в результате попытки переворота 15 июля 2016, здесь (то есть в Германии) не до конца осознают. От наших немецких друзей мы ожидаем, что они будут лучше понимать ситуацию, в которой в настоящее время находится Турция”, — отметил Чавушоглу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии отменили действие параграфа об оскорблении иностранных чиновников

Министр сказал, что есть “существенный потенциал” в экономическом сотрудничестве Берлина и Анкары. “Турция в ближайшие десять лет будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты в таких областях, как транспорт и энергетика”, — отметил глава турецкой дипломатии. Кроме того, он напомнил о замедленном на фоне разногласий процессе сближения его страны с Европейским союзом: “Преодоление штиля в процессе нашего вступления в ЕС отвечает интересам всех сторон”.

Чавушоглу коснулся также темы ареста на территории Турции граждан ФРГ, подозреваемых в причастности к терроризму. Берлин подвергал задержания жесткой критике. “С точки зрения политики мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить юридические процедуры”, — отметил по этому поводу министр.

Напоминаем, Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41