Голова МЗС Туреччини: особу нападника на нічний клуб в Стамбулі встановлено
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У міністерстві закордонних справ Туреччини заявили про встановлення особи нападника на нічний клуб в Стамбулі, де загинули 39 людей. Про це повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Anadolu.
З його слів, "уже відома особа терориста, який вчинив в новорічну ніч збройний напад на нічний клуб в Стамбулі".
Раніше повідомлялося про затримання п'яти осіб, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава" у зв'язку з нападом на клуб.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в заяві, розміщеній у Twitter. Угруповання заявило про перший великий теракт у 2017 році.
Нагадаємо, раніше турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі.