Глава МИД Турции: личность нападавшего на ночной клуб в Стамбуле установлена
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В министерстве иностранных дел Турции заявили об установлении личности нападавшего на ночной клуб в Стамбуле, где погибли 39 человек. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По его словам, "уже известна личность террориста, совершившего в новогоднюю ночь вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле".
Ранее сообщалось о задержании пяти человек, связанных с группировкой "Исламское государство" в связи с нападением на клуб.
"Исламское государство" в заявлении, размещенном в Twitter, взяло на себя ответственность за нападение. Группировка заявила о первом большом теракте в 2017 году.
Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек подозреваемых в теракте в Стамбуле.