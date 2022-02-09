Голова МЗС Словаччини захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок отримав позитивний тест на коронавірус. Про це він повідомив на Facebook, інформує УНН.
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“Отже, сьогодні всі новини позитивні. Для початку Петра Влгова (словацька лижниця, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. — Ред.), потім голосування у парламенті і, по-третє, на жаль, результат Covid-тесту позитивний”, — йдеться в дописі.
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