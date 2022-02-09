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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 40333 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голова МЗС Словаччини захворів на коронавірус

Голова МЗС Словаччини захворів на коронавірус

Київ • УНН

 • 21269 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок отримав позитивний тест на коронавірус. Про це він повідомив на Facebook, інформує УНН.

Цитата

“Отже, сьогодні всі новини позитивні. Для початку Петра Влгова (словацька лижниця, яка здобула золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. — Ред.), потім голосування у парламенті і, по-третє, на жаль, результат Covid-тесту позитивний”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо

Королева Данії Маргрете II захворіла на COVID-19.

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