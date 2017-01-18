Голова МЗС Саудівської Аравії звинуватив Іран у тероризмі

“Сподіваюся, Іран відповість за підтримку тероризму, порушення умов угоди про балістичні ракети і втручання у внутрішні справи країн регіону”, — сказав урядовець.

Міністр також повідомив, що Саудівська Аравія підтримує переговори щодо Сирії, які плануються в Астані.

Як повідомляв УНН, перемир’я у Сирії загалом дотримується.