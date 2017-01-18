Голова МЗС Саудівської Аравії звинуватив Іран у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Глава МЗС Саудівської Аравії Аділь Аль-Джубейр під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) звинуватив Іран в підтримці тероризму і втручанні у внутрішні справи країн регіону, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Сподіваюся, Іран відповість за підтримку тероризму, порушення умов угоди про балістичні ракети і втручання у внутрішні справи країн регіону”, — сказав урядовець.
Міністр також повідомив, що Саудівська Аравія підтримує переговори щодо Сирії, які плануються в Астані.
Як повідомляв УНН, перемир’я у Сирії загалом дотримується.