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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в терроризме

Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в терроризме

Киев • УНН

 • 8082 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль Аль-Джубейр во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) обвинил Иран в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран региона, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Надеюсь, Иран ответит за поддержку терроризма, нарушение условий соглашения о баллистических ракетах и ​​вмешательство во внутренние дела стран региона", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Министр также сообщил, что Саудовская Аравия поддерживает переговоры по Сирии, которые планируются в Астане.

Как сообщал УНН, перемирие в Сирии в целом придерживается.

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