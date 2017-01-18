Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в терроризме

"Надеюсь, Иран ответит за поддержку терроризма, нарушение условий соглашения о баллистических ракетах и ​​вмешательство во внутренние дела стран региона", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.

Министр также сообщил, что Саудовская Аравия поддерживает переговоры по Сирии, которые планируются в Астане.

Как сообщал УНН, перемирие в Сирии в целом придерживается.