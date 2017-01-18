Глава МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Глава МИД Саудовской Аравии Адиль Аль-Джубейр во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) обвинил Иран в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела стран региона, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Надеюсь, Иран ответит за поддержку терроризма, нарушение условий соглашения о баллистических ракетах и вмешательство во внутренние дела стран региона", - сказал глава МИД Саудовской Аравии.
Министр также сообщил, что Саудовская Аравия поддерживает переговоры по Сирии, которые планируются в Астане.
Как сообщал УНН, перемирие в Сирии в целом придерживается.