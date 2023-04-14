Голова МЗС Німеччини закликала Китай вплинути на росію щодо війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час своєї поїздки до Пекіна закликала Китай посилити вплив на росію щодо України, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Бербок сказала, що Німеччина хоче, щоб «Китай вплинув на росію, щоб вона припинила свою агресію».
Хоча вона вітала виявлення Китаєм своєї готовності виступити посередником у врегулюванні війни в Україні, вона висловила застереження щодо відправної точки Пекіна для мирних переговорів. "Я повинна бути чесною і сказати, що я запитую себе, чому позиція Китаю не включає заклик до росії-агресора припинити війну", - зазначила вона.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок значно дистанціювала Берлін від суперечливих зауважень президента Франції Еммануеля Макрона щодо Тайваня.
Доповнення
Спочатку міністр закордонних справ Німеччини повинна була виступити в Китаї спільно з керівником зовнішньої політики ЄС Жозепом Борреллем, але його поїздку скасували через те, що він підхопив Covid-19.