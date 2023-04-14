Глава МИД Германии призвала Китай повлиять на россию относительно войны в Украине

Детали

Бербок сказала, что Германия хочет, чтобы «Китай повлиял на россию, чтобы она прекратила свою агрессию».

Хотя она приветствовала проявление Китаем своей готовности выступить посредником в урегулировании войны в Украине, она выразила оговорку относительно отправной точки Пекина для мирных переговоров. "Я должна быть честной и сказать, что я спрашиваю себя, почему позиция Китая не включает призыв к россии-агрессору прекратить войну", - отметила она.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок значительно дистанцировала Берлин от противоречивых замечаний президента Франции Эммануэля Макрона по Тайваню.

Дополнение

Изначально министр иностранных дел Германии должна была выступить в Китае совместно с руководителем внешней политики ЕС Жозепом Борреллем, но его поездку отменили из-за того, что он подхватил Covid-19.