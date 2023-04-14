Глава МИД Германии призвала Китай повлиять на россию относительно войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своей поездки в Пекин призвала Китай усилить влияние на россию в отношении Украины, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Бербок сказала, что Германия хочет, чтобы «Китай повлиял на россию, чтобы она прекратила свою агрессию».
Хотя она приветствовала проявление Китаем своей готовности выступить посредником в урегулировании войны в Украине, она выразила оговорку относительно отправной точки Пекина для мирных переговоров. "Я должна быть честной и сказать, что я спрашиваю себя, почему позиция Китая не включает призыв к россии-агрессору прекратить войну", - отметила она.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок значительно дистанцировала Берлин от противоречивых замечаний президента Франции Эммануэля Макрона по Тайваню.
Дополнение
Изначально министр иностранных дел Германии должна была выступить в Китае совместно с руководителем внешней политики ЕС Жозепом Борреллем, но его поездку отменили из-за того, что он подхватил Covid-19.