Голова МЗС: мир у демократичній країні – єдина мета Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Єдиною метою Президента України Володимира Зеленського під час перемовин, запланованих у Парижі, 9 грудня, стане досягнення миру. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє УНН.
"Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди", - написав міністр.
Нагадаємо, зустріч глав держав та урядів Німеччини, Франції, України та Росії, які утворюють так звану "нормандську четвірку", відбудеться в Парижі 9 грудня. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Останній раз зустріч в "нормандському форматі" на рівні глав держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
7 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський зібрав закрите засідання РНБО перед "нормандським" самітом.
Раніше три опозиційні партії Верховної Ради України підписали звернення, закликаючи владу не здавати національні інтереси під час Нормандського саміту, окресливши так звані "червоні лінії" — жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу.
Завтра, під час переговорів, ми у першу чергу маємо пам'ятати про інтереси всіх українців, розділених по лінії дотику російською агресією та пропагандою. Мир, безпека та розвиток в єдиній, демократичній країні - єдина мета Президента і всієї переговорної команди.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 8, 2019