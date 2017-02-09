Голова МЗС Литви завтра відвідає Донбас

“...вже завтра ми разом з Міністром (Л.Лінкявічусом - ред.) відвідаємо Донбас, аби побачити на власні очі безпекову і гуманітарну ситуацію”, — повідомила І.Геращенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічусом, під час якої сторони обговорили загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з останніми обстрілами Авдіївки.