Глава МИД Литвы завтра посетит Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус завтра посетит Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.
"... Уже завтра мы вместе с министром (Л.Линкявичусом - ред.) посетим Донбасс, чтобы увидеть воочию политику безопасности и гуманитарной ситуации", - сообщила И. Геращенко.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, во время которой стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе в связи с последними обстрелами Авдеевки .