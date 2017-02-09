Глава МИД Литвы завтра посетит Донбасс

"... Уже завтра мы вместе с министром (Л.Линкявичусом - ред.) посетим Донбасс, чтобы увидеть воочию политику безопасности и гуманитарной ситуации", - сообщила И. Геращенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом, во время которой стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе в связи с последними обстрелами Авдеевки .