Голова МЗС Литви поїхав до Авдіївки побачити наслідки агресії

"Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відвідує Авдіївку, щоб побачити "на землі" наслідки російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Раніше Л.Лінкявічюс заявляв, що через те, що важке озброєння на Донбасі перебуває близько до лінії фронту, це робить непередбачуваною ситуацію, тому те, що відбувається в Авдіївці, може повторитися в будь-якому іншому місці на сході України.

Нагадаємо, голова ОБСЄ С.Курц повідомив, що ситуація в Авдіївці залишається напруженою.