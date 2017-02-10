Глава МИД Литвы поехал в Авдеевку увидеть последствия агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поехал в Авдеевку для того, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посещает Авдеевку, чтобы увидеть "на земле" последствия российской агрессии", - говорится в сообщении.
Ранее Л.Линкявичюс заявлял, что из-за того, что тяжелое вооружение на Донбассе находится близко к линии фронта, это делает непредсказуемой ситуацию, поэтому то, что происходит в Авдеевке, может повториться в любом другом месте на востоке Украины.
Напомним, председатель ОБСЕ С.Курц сообщил, что ситуация в Авдеевке остается напряженной.