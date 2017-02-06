Голова МЗС Литви: немає причин знімати санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Санкцій проти Російської Федерації мають бути збережені, бо немає причин їх переглядати чи знімати. Про це в Брюсселі повідомив Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає УНН.
"Санкції мають бути збережені, тому що ми не бачимо причин їх знімати чи переглядати. Ми не бачимо для цього покращень", - сказав він.
Нагадаємо, за словами віце-президента США Майка Пенса, питання санкцій США проти Росії може бути вирішене у найближчі місяці.
Як повідомляв УНН, очільник Міністерства закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія буде наполягати, щоб санкцій проти РФ залишалися і на необхідності продовження тиску на Російську федерацію.